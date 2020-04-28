Чтобы не растолстеть на карантине: звездная теннисистка Свитолина запустила кулинарный блог

Элина уже давно прислушивается к советам диетологов о правильном питании

Одна из лучших теннисисток планеты украинка Элина Свитолина, во вторник порадовала очередной новостью. 25-летняя одесситка на карантине старается не скучать и постоянно находит себе занятия. На днях Свитолина призналась, что всегда хотела пожить нормальной жизнью.

Сегодня Элина стартовала на теннисном турнире по киберспорту. Также Свитолина сообщила о том, что открывает кулинарный блог. Интерес к здоровой пище она проявляла давно и вот получили результат. Девушка выложила в соцсетях привлекательное фото, на котором она с довольной улыбкой сидит за столом, а на нем стоит тарелка с несколькими бутербродами. Похоже, что это хлебцы с моцареллой, помидорами и еще чем-то. При этом она приложила к фотографии текст:

"Я очень рада поделиться новым блогом, который я начинаю вместе с моими кулинарными друзьями, предлагая вам легкие и здоровые рецепты, а также несколько новых идей использования "суперпродуктов". Многое еще впереди. Будьте в курсе".

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