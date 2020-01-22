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"Чтобы заткнуть некоторых людей": тренер Ястремской встал на ее защиту после проигрыша в Австралии

22 января, 11:07

Немецкий коуч второй ракетки Украины прокомментировал ее медицинский перерыв

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

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Сегодня утром 19-летняя одесситка Даяна Ястремская уступила в матче второго круга Australian Open-2020 датской теннисистке Каролин Возняцки 7:5, 7:5. Тренер украинки Саша Бажин прокомментировал медицинский перерыв, которым воспользовалась в матче Даяна после того, как Возняцки на пресс-конференции назвала обращение Ястремской к врачам трюком, призванным сбить ее с ритма.

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"Чтобы заткнуть некоторых людей и закончить этот бессмысленный разговор. У Даяны действительно были проблемы с ногой – уже несколько дней, но так как вы все доктора и тренеры, вам виднее, чем ей лично или целой команде, которая с ней работает. Сконцентрируйтесь на себе", – написал немецкий специалист в свой Twitter.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Отметим, что в теннисистки провели на корте чуть более двух часов. По ходу первого сета Ястремская вела в борьбе с экс-первой ракеткой мира с двумя брейками 5:1, однако позволила Возняцки оформила шесть геймов подряд. Со старта второй партии украинка также лидировала с двумя брейками – 3:0, но опять не удержала преимущество, позволив датчанке сравнять счет 4:4, а затем и выиграть матч.

Смотрите также, как Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Аделаиде

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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тренер комментарий Australian Open Каролин Возняцки теннисистка Даяна Ястремская Саша Бажин

Источник: Сегодня|Спорт

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