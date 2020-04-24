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"Чувствовал себя не очень хорошо": звездный теннисист предположил, что мог переболеть коронавирусом

24 апреля, 19:59

Максим Перепелица

Энди Маррей еще до начала карантина ушел на самоизоляцию

Британский теннисист, трехкратный победитель турниров "Большого шлема" Энди Маррей заявил, что в марте мог заразиться коронавирусом. Ранее Марей заявил, что теннис станет последним видом спорта, который вернется после пандемии.

"Четыре недели назад я два-три дня чувствовал себя не очень хорошо. Так что за несколько дней до начала карантина я самоизолировался. Многие люди, с которыми я разговаривал, замечали у себя некоторые симптомы заболевания, но сложно точно сказать, заражен ты на самом деле или нет. А тесты нужно беречь для людей, которые оказались в более серьезном положении, и для медицинских работников", – сказал Маррей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все турниры ATP, WTA и ITF были отменены вплоть до 13 июля. Также французский турнир "Большого шлема" перенесли во второй раз с начала пандемии.

Добавим, что впервые за 75 лет был Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года.

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Смотрите, как украинские спортсмены тренируются на карантине:

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теннис Энди Маррей коронавирус

Источник: CNN

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