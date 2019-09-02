Cто миллионов для Свитолиной: украинка – на пороге своего рекордного гонорара

На US Open-2019 Элина уже заработала 12,6 млн гривен. Эта сумма в ближайшие дни может вырасти в 8 раз

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина находится в трех шагах не только от выигрыша первого в своей карьере турнира "Большого шлема", но и от завоевания самого крупного в своей биографии гонорара.

Как мы сообщали, сегодня Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в 1/4 US Open, обыграв в двух сетах за 75 минут американку Мэдисон Киз – 7:5, 6:4. Таким образом Элина первой в истории украинского тенниса пробилась в четвертьфинал всех мэйджоров - Australian Open, Ролан Гарроса, Уимблдона, а теперь и Открытого чемпионата США!

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Победа над Мэдисон Киз принесла Элине Свитолиной 500 тысяч долларов призовых. В пересчете на украинскую валюту - 12 640 000 гривен. И эта внушительная сумма может вырасти еще в восемь раз, если наша теннисистка не сбавит обороты и доберется до трофея.

Призовые на US Open-2019

Выход в 1/4 финала - 500 000 долларов

Выход в 1/2 финала - 960 000 долларов

Выход в финал - 1 900 000 долларов

Победитель турнира - 3 850 000 долларов

Следовательно, выигрыш US Open может принести Элине Свитолиной почти четыре миллиона долларов (или почти 100 миллионов гривен) призовых.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Пока что самым крупным спортивным гонораром Элины Свитолиной являются 2 360 000 долларов, которые она заполучила за победу в Итоговом турнире WTA в Сингапуре в октябре прошлого года. А всего за свою карьеру, до US Open-2019, украинка заработала 15 125 521 долларов.

Как мы писали ранее, букмекеры спрогнозировали, выйдет ли Свитолина в полуфинал US Open. До этого Элина и ее ближайшая соперница Йоханна Конта провели друг с другом четыре поединка. Все четыре завершились в пользу украинки. По прогнозам аналитиков, Элина должна победить британку и в этот раз.

Также мы рассказывали об инциденте на US Open. Рафаэль Надаль спас ребенка, которого едва не задавила толпа. Знаменитый испанец вытащил мальчугана из давки и подарил ему свой автограф.

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