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Цуренко и Лопатецкая проиграли в квалификации супертурнира в Дохе

21 февраля, 17:40

Наши теннисистки не смогут побороться за призовой фонд более трех миллионов долларов

Две украинские теннисистки Леся Цуренко и Дарья Лопатецкая не смогли пробиться в основную сетку турнира WTA Premier 5 в Дохе, Катар, с призовым фондом около трех миллионов долларов. Обе теннисистки проиграли в стартовом матче квалификации.

Цуренко в первом круге отборочного этапа уступила бельгийской теннисистке Гретье Миннен – 6:3, 4:6, 1:6.

Лопатецкая на этой же стадии проиграла американке Бернарде Пера. Первый сет украинка проиграла со счетом 3:6, а во втором отказалась продолжать поединок при счете 0:3 в пользу соперницы.

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Ранее мы сообщали, что 17-летняя украинка обыграла соперницу из ТОП-100 и вышла в 1/4 финала турнира ITF в Каире с призовым фондом в 60 000 долларов.

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Также сообщалось, что китайских теннисистов не выпускают из страны: матч Кубка Дэвиса с Румынией отменен. Ужесточенные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса в КНР, не позволили сборной отправиться в Европу.

Смотрите, как украинская теннисистка Элина Свитолина победила австралийку Сторм Сандерс во втором раунде турнира в Таиланде

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теннис Леся Цуренко Дарья Лопатецкая

Источник: Сегодня|Спорт

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