Цуренко обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал престижного турнира в США

Украинская теннисистка почти за два часа справилась с Макаровой

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 Western&Southern Open в Цинциннати, США. В матче третьего раунда киевлянка обыграла экс 8-ю ракетку мира российскую теннисистку Екатерину Макарову – 7:6(5), 6:2. Поединок продолжался 1 час 51 минуту. На счету украинки 2 эйса и 2 двойные ошибки.

В первой партии украинская теннисистка уступала 1:5. Макарова трижды не сумела подать на сет: при счете 5:2, 5:4 и 6:5. Счет личных встреч между Цуренко и Макаровой стал равным – 2:2.

Ранее Цуренко лишь дважды играла в четвертьфиналах турниров такого уровня и выше – в 2015 году на соревнованиях серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс и на турнире WTA Premier 5 в Торонто в том же году.

Следующая соперница Леси определится в противостоянии первой ракетки мира румынки Симоны Халеп и Эшли Барти из Австралии.

А вот Элине Свитолиной не удалось выйти на корт в четверг: игры постоянно переносились из-за дождя, и три матча третьего раунда сыграны не были. Однако соперница первой ракетки украины определилась: ею стала 16-летняя американка Аманда Анисимова.

Напомним, что на этой неделе Элина Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга и опустилась на седьмую строчку. На прошлой неделе она не смогла защитить титул на турнире в Монреале.

Также мы писали, что Рафаэль Надаль в 14 раз подряд отобрался на итоговый турнир года. При этом испанец еще ни разу не побеждал в нем.

Добавим, что лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт. Проблемы с кистью Долгополов испытывал с января, но пытался вылечить без хирургического вмешательства.