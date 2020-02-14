Цуренко разогналась в Каире: украинка вышла в полуфинал, разобравшись с испанкой

В Египте Леся сейчас в шаге от решающего матча и в парном разряде

Леся Цуренко / Фото: AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко без особых проблем прошла в полуфинал турнира ITF в Каире. Наша на данный момент 129 ракетка мира за полтора часа справилась с шестым номером посева испанкой Ларой Арруабарреной со счетом 7:6, 6:2. Ранее сегодня №1 Украины Свитолина проиграла 84-й ракетке мира на турнире в Таиланде.

По ходу поединка Цуренко сделала шесть брейков и упустила четыре гейма на своей подаче. В полуфинале украинка встретится с победительницей матча между первой сеяной Аранчей Рус из Нидерландов и японкой Куруми Нарой, посеянной под пятым номером. А позднее сегодня Леся Цуренко и ее подруга по сборной Украины Марта Костюк проведут полуфинальный матч в парном разряде.

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Украинка Леся Цуренко зачехлила ракетку в первом туре Открытого чемпионата Австралии-2020. Сегодня в Мельбурне она уступила первой ракетке мира, хозяйке кортов Эшли Барти в трех сетах 7:5, 1:6, 1:6. Стоит отметить. что для Леси это был только второй матч после возвращения в тур после травмы локтя.

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