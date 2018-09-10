Цуренко установила личный рекорд в рейтинге WTA, победительница US Open взлетела на 12 позиций

В новом рейтинге WTA, опубликованном 10 сентября, сразу четыре украинские теннисистки обновили свои персональные рекорды. Четвертьфиналистка Открытого чемпионата США Леся Цуренко поднялась на 10 позиций и впервые в карьере заняла 26-е место. Это четвертый в истории Украины показатель после Элины Свитолиной (3-2017), Алены Бондаренко (19-2008) и Наталии Медведедвой (23-1993).

16-летняя одесситка Даяна Ястремская впервые поднялась на 96-ю позицию (+2), а Ангелина Калинина – на 113 (+21). Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на шестое место (+1), а Катерина Бондаренко – на 85-е (+1).

Катерина Козлова опустилась на 36 ступенек и выбыла из топ-100. 16-летняя Марта Костюк впервые в карьере поднялась на 124-ю строчку в мировой классификации.

Победительница US Open 20-летняя Наоми Осака поднялась сразу на 12 строчек и вошла в десятку лучших в мире.

Топ-10 рейтинга WTA на 10 сентября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5975

3 (4). Анжелик Кербер (Германия) – 5425

4 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4725

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585

6 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4555

7 (19). Наоми Осака (Япония) – 4115

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4105

9 (3). Слоун Стивенс (США) – 3912

10 (10). Алена Остапенко (Латвия) – 3787

Напомним, что после финала организаторы US Open оштрафовали Серену Уильямс на 17 тысяч долларов. В штраф вошли 10 тысяч за словесное оскорбление, 4 тысячи за предупреждение после подсказки тренера и 3 тысячи за то, что Уильямс сломала ракетку. Штраф будет вычтен из призовых денег Уильямс.