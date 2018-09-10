Цуренко установила личный рекорд в рейтинге WTA, победительница US Open взлетела на 12 позиций
Элина Свитолина стала шестой ракеткой мира
В новом рейтинге WTA, опубликованном 10 сентября, сразу четыре украинские теннисистки обновили свои персональные рекорды. Четвертьфиналистка Открытого чемпионата США Леся Цуренко поднялась на 10 позиций и впервые в карьере заняла 26-е место. Это четвертый в истории Украины показатель после Элины Свитолиной (3-2017), Алены Бондаренко (19-2008) и Наталии Медведедвой (23-1993).
16-летняя одесситка Даяна Ястремская впервые поднялась на 96-ю позицию (+2), а Ангелина Калинина – на 113 (+21). Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на шестое место (+1), а Катерина Бондаренко – на 85-е (+1).
Катерина Козлова опустилась на 36 ступенек и выбыла из топ-100. 16-летняя Марта Костюк впервые в карьере поднялась на 124-ю строчку в мировой классификации.
Победительница US Open 20-летняя Наоми Осака поднялась сразу на 12 строчек и вошла в десятку лучших в мире.
Топ-10 рейтинга WTA на 10 сентября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5975
3 (4). Анжелик Кербер (Германия) – 5425
4 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4725
5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585
6 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4555
7 (19). Наоми Осака (Япония) – 4115
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4105
9 (3). Слоун Стивенс (США) – 3912
10 (10). Алена Остапенко (Латвия) – 3787
Напомним, что после финала организаторы US Open оштрафовали Серену Уильямс на 17 тысяч долларов. В штраф вошли 10 тысяч за словесное оскорбление, 4 тысячи за предупреждение после подсказки тренера и 3 тысячи за то, что Уильямс сломала ракетку. Штраф будет вычтен из призовых денег Уильямс.
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