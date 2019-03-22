Дана Ястремская не смогла преодолеть второй раунд престижного турнира в США

18-летняя украинка уступила 12-й ракетке турнира

Даяна Ястремская. Фото: AFP

Дана Ястремская не смогла преодолеть второй раунд престижного турнира в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4a4/ba3/5c94a4ba3e9e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4a4/ba3/5c94a4ba3e9e5.jpg 2019-03-22T11:05:00+02:00 Теннис 18-летняя украинка уступила 12-й ракетке турнира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть барьер второго раунда на престижном турнире WTA Premier в Майами, США. В матче второго раунда 18-летняя украинка проиграла 12-й ракетке турнира австралийской теннисистке Эшли Барти со счетом 4:6, 1:6.

Поединок продолжался 1 час 3 минуты. На счету украинки 2 эйса и 1 двойная ошибка, ее соперница отметилась 4-мя подачами навылет и 8 двойными. Барти сделала 5 брейков, Ястремская ответила только двумя. Напомним, что в первом круге этого турнира 18-летняя Даяна Ястремская впервые в карьере выиграла матч турнира WTA Premier.

Таким образом, только две украинки продолжают борьбу на турнире: Элина Свитолина и Леся Цуренко. Обе наши ведущие теннисистки начнут борьбу со второго раунда. Свитолина встретится с Ван Яфань из Китая, а Цуренко предстоит встреча с Мисаки Дои из Японии. Ранее украинки не встречались со своими будущими соперницами.

Ранее мы писали, что бойфренд первой ракетки Украины Элины Свитолиной сменил косички на пышную шевелюру. Французский теннисист Гаэль Монфис сменил имидж перед турниром в Майами.

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