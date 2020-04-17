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Давайте уже играть! Немецкая федерация тенниса считает безопасным проводить матчи при коронавирусе

17 апреля, 17:32

Вадим Авдасев

Функционеры спорта обратились к властям с предложением возобновить соревнования

Пунктуальные и щепетильные немцы придумали способ, как можно играть в теннис, обезопасив всех участников даже в условиях пандемии коронавируса. Руководство Немецкой федерации тенниса (DTB) предложило свой вариант, направив письма разным органам в стране, в том числе и Министерству здравоохранения. В них озвучили главные принципы, которые могут выполнять игроки и организаторы, чтобы чувствовать себя безопасно.

К слову, решение о проведении US Open примут в июне: матчи могут пройти без зрителей.

В частности, говорится о довольно известном уже правиле держать расстояние между игроками 1,5 метра. Предлагают отменить традиционные рукопожатия, на территории клуба должна проводиться санитарная обработка, теннисистам дадут дезинфицирующие средства и одноразовые бумажные полотенца. По мнению DTB, возможность играть на открытом воздухе и специфика теннисных правил дают повод "серьезно задуматься о постепенном возобновлении тенниса".

Еще один долгосрочный запрет на теннис "разрушит сложившиеся структуры и поставит под вопрос существование многих клубов". Известно, что немецкие теннисисты получили разрешение проводить тренировки, следуя специальным указаниям даже в период строгого карантина в стране. Это подтвердил, например, Ян-Леннард Штруфф, 34-я ракетка мира:

"В зале может быть не более двух человек: я и мой тренер или спарринг-партнер. У нас есть все необходимые средства гигиены, и мы соблюдаем нужную дистанцию. Конечно, эти тренировки проходят совсем с другой интенсивностью. Сейчас сложно понять, для чего мы тренируемся... Когда у нас будет точная дата возобновления соревнований, думаю, недель шесть для подготовки и восстановления формы будет достаточно".

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Пока же Свитолина и Монфис сразятся в виртуальный теннис на испанском турнире.

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Германия разрешение теннис коронавирус

Источник: Большой теннис Украины

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