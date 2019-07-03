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Даяна Ястремская вышла в третий круг Уимблдона

3 июля, 19:18

Украинская теннисистка в трех сетах обыграла американку Кенин

Ястремская прошла второй раунд
Ястремская прошла второй раунд. Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла второй круг на травяном турнире серии "Большого шлема". Сегодня Даяна встречалась с американкой Софией Кенин и выиграла в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:3.

В третьем раунде Уимблдона Ястремская сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии. Ранее теннисистки дважды пересекались на турнирах и оба раза Даяна побеждала Викторию.

Кстати, организаторы Уимблдона отменили обращение к теннисисткам "миссис" и "мисс". Они считают в современном мира эти обращения – не корректны. Ранее аналогичным образом поступили и на Ролан Гаррос. 

Напомним, что сегодня в третий круг Уимблдона вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина. В тяжелейшем поединке против россиянки Маргариты Гаспарян наша теннисистка проиграла первый сет – 5:7, во втором была ничья 5:5 и в этот момент Гаспарян получила травму ноги и снялась с турнира.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

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Тег теннис, теннисистка, Уимблдон, Большой шлем, Даяна Ястремская

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Сегодня|Спорт

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