День чудес на Australian Open: прошлогодняя чемпионка пала от рук 15-летней американки

В пятый день турнира в Мельбурне Гауфф взяла реванш у Осаки за поражение в прошлом году в третьем круге US Open

Кори Гауфф / Фото: Reuters

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Продолжается день сенсаций на Australian Open-2020. Вслед за Сереной Уильямс и Каролина Возняцки в Мельбурне зачехлила ракетку прошлогодняя победительница открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака. Четвертая ракетка мира достаточно безвольно уступила в третьем круге соревнований 15-летней американке Кори Гауфф – 3:6, 4:6, которая располагается на 67 строчке рейтинга WTA.

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Американская теннисистка, которая впервые выступает на Australian Open, взяла реванш у представительницы Японии за поражение в прошлом году в третьем круге US Open. Также Гауфф впервые в карьере обыграла соперницу, входящую в ТОП-5 мирового рейтинга. В прошлом году 15-летняя американка победила Кики Бертенс (№8) на пути к титулу на турнире WTA в Линце.

В четвертом круге Гауфф встретится с победительницей матча между Чжан Шуай и Софией Кенин. Ранее мы сообщали, что самая красивая теннисистка мира завершила карьеру. Экс-первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки проиграла в третьем круге Australian Open и ушла на пенсию.

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