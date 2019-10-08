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"Депрессия из-за неудачной карьеры": призер Олимпиады покончил с собой в 27 лет

8 октября, 22:06

Михаил Бирюков найден мертвым в ванной. Его мать Ирина Киселева - легенда современного пятиборья

Михаил Бирюков

Михаил Бирюков

В Москве покончил с собой российский теннисист – 27-летний Михаил Бирюков, являющийся сыном четырехкратной чемпионки мира по современному пятиборью Ирины Киселевой. Тело спортсмена обнаружили в ванной. Прибывший наряд скорой помощи констатировал смерть Бирюкова. Напомним, накануне боец из Узбекистана умер от травм, полученных в поединке с россиянином.

52-летняя Ирина Киселева, мать теннисиста, четыре раза становилась чемпионкой мира в личном и командном первенстве, была первой чемпионкой СССР (1985) и победителем первого розыгрыша Кубка СССР (1988) по современному пятиборью.

Бирюков начал профессионально заниматься теннисом с 2009 года. В 2010 году он в возрасте 18 лет завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. За время карьеры Михаил заработал около 12 тысяч долларов призовых.

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Пользователи соцсетей терзаются в догадках относительно причин случившегося:

  • Наверное, депрессия из-за неудачной карьеры, особенно когда смотрит на целую россыпь новых молодых теннисистов с отличными результатами
  • Родителям соболезнования, жаль не остановили. Это не выход
  • А он у них спрашивал?

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Последний матч Бирюков сыграл осенью 2014 года на турнире в Всеволожске и уступил на нем соотечественнику Илье Лебедеву. В 22 года Михаил закончил с профессиональными выступлениями. В 2016 году он был тренером перспективного российского юниора Алексея Захарова, но в последнее время о нем мало что было известно.

Напомним, в начале сентября умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора. Перед смертью известный спортивный журналист написал своим друзьям, что, оставшись вне профессии, работает грузчиком.

Кроме того, 2019 год омрачила смерть лучшего друга Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул "Мистер Олимпия" – Франко Коломбо. Знаменитому итальянцу было 78 лет. Благодаря дружбе с Арнольдом он снимался в "Терминаторе" и "Конане-варваре".

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умер теннис Михаил Бирюков

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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