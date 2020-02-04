Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Дерзко и элегантно: почему прима украинского тенниса Свитолина носит туфли с шипами

4 февраля, 15:35

Девушкам со спортивной ногой тяжело подобрать обувь, в которой можно ходить

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Реклама

Для выходов в свет или вечеринок игроков лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина очень часто выбирает туфли на высоком каблуке с шипами, которые не могут не бросаться в глаза. Они выглядят одновременно и дерзко, и элегантно. Почему же одесская прима выбирает такую обувь.

Читайте также: Украинские красавицы размялись на кортах Таллинна, где состоятся сражения за плей-офф Мировой группы

"Это туфли от Валентино. Они их всегда почему-то с шипами делают, – рассказала нам Элина. – Мне очень нравится, потому что сама модель другая по сравнению с остальными туфлями и мне очень удобно в них. Так как у меня спортивная нога, то достаточно тяжело подобрать обувь, в которой можно ходить, а эта мне подошла. И у меня много разных цветов. Не планирую ли я для себя запустить линейку такой обуви? Пока нет. Пока, если честно, мне это не очень интересно. Может быть, в дальнейшем".

Ранее мы рассказывали, что Свитолина поднялась на четвертую строчку мирового рейтинга. Корону женского тенниса все еще удерживает Эшли Барти.

Смотрите, как Элина Свитолина преодолела второй круг одного из турниров Большого шлема

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

туфли Элина Свитолина теннисистка Valentino

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главный матч Australian Open: где смотреть поединок Джокович – Тим
Главный матч Australian Open: где смотреть поединок Джокович – ТимТеннис
Фото дня! Лучшая теннисистка мира пришла на пресс-конференцию с 3-месячным младенцем на руках
Фото дня! Лучшая теннисистка мира пришла на пресс-конференцию с 3-месячным младенцем на рукахТеннис
Самая молодая чемпионка Australian Open за последние 12 лет: американка дожала обидчицу Свитолиной
Самая молодая чемпионка Australian Open за последние 12 лет: американка дожала обидчицу СвитолинойТеннис
"Лучшие две недели в моей жизни!" – Американка Кенин о победе на Australian OpenТеннис
Чемпионка Australian Open в эротичном платье выпила с горла за свою победу
Чемпионка Australian Open в эротичном платье выпила с горла за свою победуТеннис
Барти, Квитова и сенсация из Туниса сыграют в четвертьфинале Australian Open
Барти, Квитова и сенсация из Туниса сыграют в четвертьфинале Australian OpenТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...