Дерзко и элегантно: почему прима украинского тенниса Свитолина носит туфли с шипами

Элина Свитолина

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Для выходов в свет или вечеринок игроков лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина очень часто выбирает туфли на высоком каблуке с шипами, которые не могут не бросаться в глаза. Они выглядят одновременно и дерзко, и элегантно. Почему же одесская прима выбирает такую обувь.

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"Это туфли от Валентино. Они их всегда почему-то с шипами делают, – рассказала нам Элина. – Мне очень нравится, потому что сама модель другая по сравнению с остальными туфлями и мне очень удобно в них. Так как у меня спортивная нога, то достаточно тяжело подобрать обувь, в которой можно ходить, а эта мне подошла. И у меня много разных цветов. Не планирую ли я для себя запустить линейку такой обуви? Пока нет. Пока, если честно, мне это не очень интересно. Может быть, в дальнейшем".

Ранее мы рассказывали, что Свитолина поднялась на четвертую строчку мирового рейтинга. Корону женского тенниса все еще удерживает Эшли Барти.

Смотрите, как Элина Свитолина преодолела второй круг одного из турниров Большого шлема

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