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Детский тренер требует от лучшей теннисистки мира пожизненно 20% от гонораров

Сегодня, 15:59

Экс-наставник Наоми Осаки заявил, что когда-то отец теннисистки не мог оплачивать занятия, поэтому и заключил подобную сделку

Наоми Осака
Наоми Осака. Фото: AFP
Детский тренер требует от лучшей теннисистки мира пожизненно 20% от гонораров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f5/e95/5c90f5e95a1da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f5/e95/5c90f5e95a1da.jpg Теннис Экс-наставник Наоми Осаки заявил, что когда-то отец теннисистки не мог оплачивать занятия, поэтому и заключил подобную сделку

Бывший тренер первой ракетки мира Наоми Осакой Кристоф Жан подал в суд на подопечную, сообщает TMZ. Наставник занимался с теннисисткой с тех пор, как ей исполнилось 13 лет. Он уверяет, что отец спортсменки Леонард Франсуа подписал с ним контракт, по которому 20% заработка японки будет уходит специалисту на протяжении всей карьеры девушки.

На данный момент Жан намерен взыскать деньги через суд. Тренер говорит, что когда-то отец Осаки не мог оплачивать занятия, поэтому он и заключил подобную сделку. Копия договора была приложена к делу, которое рассматривает суд штата Флорида.

По информации на официальном сайте Женской теннисной организации (WTA), за карьеру заработок теннисистки составил более 10,8 млн долларов, поэтому наставнику может достаться гонорар не менее чем в $2 млн.

Напомним, что в январе Наоми Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира. В финале 21-летняя японская теннисистка, четвертый номер посева, со счетом 7:6, 5:7, 6:4 одолела восьмую ракетку турнира 28-летнюю чешку Петру Квитову. Поединок продолжался 2 часа 27 минут. Осака вела 7:6, 5:3 и имела тройной матч-болл, но не смогла дожать соперницу во втором сете, но собралась и выиграла решающий третий сет.

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Тег теннис, теннисистка, Наоми Осака

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Газета.Ru

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