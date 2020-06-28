"Дикая и свободная": звездная украинская теннисистка в день 18-летия показалась в купальнике

Сегодня день рождения отмечает известная украинская теннисистка Марта Костюк. Киевлянке празднует совершеннолетие: ей исполняется 18 лет. Кстати, уже в июне теннисистка Костюк покорила Говерлу: "На это понадобилось всего 2 часа".

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В воскресенье девушка поделилась радостью по поводу дня рождения с подписчиками в Instagram. "Молодая, дикая и свободная... И 18-летняя", – подписала Марта симпатичную фотографию с пляжа, представ в купальнике и шляпе на пляже.

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Несмотря на свой юный возраст, девушка уже два с половиной года выступает за сборную Украины в Кубке Федерации. В 15 лет Костюк стала самой юной участницей Australian Open, а также выиграла этот турнир "Большого шлема" среди юниорок. В 2018 году в том же Сиднее она доходила до третьего круга среди взрослых! Уступила тогда лишь соотечественнице Элине Свитолиной.

В теннисе Марта заработала 355 тысяч долларов и занимает сейчас 141-ю позицию в мировом рейтинге. А наивысшим ее место было 116-е. Недавно девушка показала, как принимает ледяную баню "на минималках".

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Во время карантина юная Марта Костюк выиграла национальный теннисный турнир под Киевом.

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