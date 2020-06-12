Димитров забивает, Джокович получает желтую карточку... и ставит автограф: звезды тенниса играли в футбол

Пока профессиональные теннисные турниры в мире стоят на паузе до конца июля, спортсмены пытаются поддерживать себя в хорошей форме различными способами. Причем как в физической, так и психологической. Чтобы поднять настроение коллегам, в Сербию пригласили знаменитых теннисистов. На следующей неделе в Белграде сыграют европейские звезды тенниса – в сербской столице пройдут женский и мужской турниры.

А вчера теннисисты сыграли в футбол! Участие в показательном матче приняли известные на весь мир болгарин Григор Димитров, австриец Доминик Тим, сербы Новак Джокович и Виктор Троицки, немец Александр Зверев.

Реклама

Забавная ситуация произошла во время встречи. Димитров забил мяч в ворота, а Джокович побежал к нему праздновать гол и снял футболку. Женщина-рефери предъявила Новаку желтую карточку, но, как оказалось, только для того, чтобы попросить у знаменитого теннисиста автограф. Джоко расписался прямо на "горчичнике"!

INSTAGRAM

Читайте о том, что теннис вернется в Чарлстоне и Палермо.

Смотрите, Андрей Шевченко и его сын поддержали челлендж Новака Джоковича

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама