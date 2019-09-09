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Добил Медведева: эмоции Надаля после триллерного выигрыша US Open

9 сентября, 09:23

Знаменитый испанец обыграл россиянина в пяти сетах, заработав почти четыре миллиона долларов призовых

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: AFP

Второй номер мирового тенниса Рафаэль Надаль в решающем матче US Open обыграл четвертую ракетку ATP россиянинаДаниила Медведева в пятисетовом триллере. По ходу встречи, которая продолжалась 4 часа 50 минут, Медведев сумел отыграться, уступая 0:2 по сетам. Но в пятой партии Надаль добил россиянина - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Победа на американском мэйджоре стала для Рафаэля Надаля четвертой в карьере и 19-й на турнирах "Большого шлема". При этом 33-летний испанец впервые до одного сократил шлемовое отставание от Роджера Федерера и его рекордных 20 титулов.

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Выиграв US Open-2019, Надаль заработал 3 850 000 долларов призовых. Тогда как заработок Медведева составил 1 900 000 долларов.

Как мы писали ранее, Рафаэль Надаль на US Open спас ребенка, которого едва не задавила толпа. Знаменитый испанский теннисист вытащил мальчугана из давки и подарил ему свой автограф.

Также сообщалось, что молодая канадка сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале US Open, отомстив за Элину Свитолину. 19-летняя Бьянка Андрееску одолела шестикратную триумфаторку американского мэйджора и впервые в карьере стала победительницей турнира серии "Большого шлема".

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теннис US Open Рафаэль Надаль Даниил Медведев

Источник: Сегодня|Спорт

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