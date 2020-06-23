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Доигрались: Джокович стал очередной жертвой скандального турнира-источника коронавируса

23 июня, 16:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Положительным оказался и тест жены знаменитого теннисиста

Организатор скандального теннисного турнира Adria Tour сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом. Об этом сообщил местный журналист Саша Озмо на своей странице в Twitter, а также ее подтвердили в команде теннисиста. Кроме того, положительным оказался тест и жены Джоковича Елены, у их детей результаты отрицательные. Вчера мы писали, что на турнирах Джоковича коронавирусом заразились два игрока и два тренера.

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Также сегодня ранее стало известно, что коронавирусом заразился третий теннисист. При этом Виктор Троицки заразился сам и передал вирус своей беременной жене.

Джокович планировал провести матчи Adria Tour также в Боснии и Герцеговине и Черногории. Однако черногорские власти не разрешили играть в теннис 27-28 июня в связи с распространением коронавируса. Вероятно, та же участь постигнет и боснийские соревнования, запланированные на начало июля.

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Смотрите, как Новак тренировался в домашних условиях на карантине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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теннис Новак Джокович коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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