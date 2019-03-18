Доминик Тим и Бьянка Андрееску выиграли турниры в Индиан-Уэллсе

В финале австриец обыграл Федерера, а канадка выиграла у Кербер

Тим с трофеем. Фото: AFP

Доминик Тим и Бьянка Андрееску выиграли турниры в Индиан-Уэллсе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f4b/e0d/5c8f4be0dbb59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f4b/e0d/5c8f4be0dbb59.jpg 2019-03-18T09:42:00+02:00 Теннис В финале австриец обыграл Федерера, а канадка выиграла у Кербер

Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе со счетом – 3:6, 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты. Тим 1 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 4. У Федерера – 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В начале марта Федерер завоевал свой 100-й титул в карьере, выиграв у Стефаноса Циципаса на турнире в Дубае. У Тима до турнира в Индиан-Уэллсе было три поражения подряд.

В женском разряде канадка Бьянка Андрееску одержала победу над немкой Ангелик Кербер в финальном матче турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе со счетом – 6:4, 3:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут. На счету Андрееску 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 10. У Кербер – 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4.

Андрееску на пути к финалу одержала победы над четырьмя сеяными теннисистками, в том числе в полуфинале над украинкой Элиной Свитолиной со счетом – 6:3, 2:6, 6:4.

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