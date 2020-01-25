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Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в голову

25 января, 13:35

В соцсетях увиденное называют прелюдией к боксерскому поединку Фьюри - Уайлдер

Перед матчем третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне между двумя болельщиками внушительных размеров – россиянином Кареном Хачановым и хозяином кортов Ником Кирьосом – на трибунах произошла драка.

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Один из участников драки был в форме сборной России по футболу. На видео, которое попало в соцсети, запечатлено, как россиянину прилетел в голову мощный удар правой от, судя по всему, австралийского фаната.

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Боксерский поединок на трибунах, впрочем, на этом завершился. Подоспевшие стюарды и охранники вывели драчунов за пределы арены под скандирования других болельщиков: "Вон! Вон! Вон!".

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По информации издания Herald Sun, Федерация тенниса Австралии проводит расследование случившегося. Между тем болельщики активно обсуждают имевшую место драку в соцсетях.

  • Похоже на прелюдию боя Фьюри – Уайлдер
  • Что футбольные хулиганы забыли на теннисе?
  • А теннис становится интереснее. Теперь буду смотреть его чаще!

Как мы писали ранее, безумное побоище украинцев и грузин произошло на борцовском ковре в Турции. В частности, габаритный тренер с длинной бородой и пышной шевелюрой, выбежавший на защиту украинца Хасана Закариева, в прыжке левым кулаком отправил в нокдаун грузина Зураба Эрбоцанашвили.

Драка. Вольная борьба. Видео wrestlinghistory

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драка Australian Open Ник Кирьос Карен Хачанов

Источник: Сегодня|Спорт

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