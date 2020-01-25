Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в голову

Перед матчем третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне между двумя болельщиками внушительных размеров – россиянином Кареном Хачановым и хозяином кортов Ником Кирьосом – на трибунах произошла драка.
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Один из участников драки был в форме сборной России по футболу. На видео, которое попало в соцсети, запечатлено, как россиянину прилетел в голову мощный удар правой от, судя по всему, австралийского фаната.
Боксерский поединок на трибунах, впрочем, на этом завершился. Подоспевшие стюарды и охранники вывели драчунов за пределы арены под скандирования других болельщиков: "Вон! Вон! Вон!".
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По информации издания Herald Sun, Федерация тенниса Австралии проводит расследование случившегося. Между тем болельщики активно обсуждают имевшую место драку в соцсетях.
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