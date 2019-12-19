Два украинца заявлены на юниорский Australian Open

Турнир пройдет в Мельбурне с 25 января по 1 февраля

/ Фото: AFP

Открытый чемпионат Австралии среди юниоров пройдет в Мельбурне с 25 января по 1 февраля. На соревнования заявились 16-летние украинцы Любовь Костенко и Вячеслав Белинский. Пока Костенко стоит первой в квалификации, Белинский – 17-м.

Напомним, что Любовь Костенко пропустила US Open из-за травмы, но вернулась на корты в ноябре и сыграла на трех профессиональных турнирах и вошла в рейтинг WTA. Для Белинского этот турнир при условии участия может стать первым юниорским Шлемом в карьере.

Ранее мы писали, что победительница юниорского Уимблдона Дарья Снигур проиграла финал проиграла финал турнира в Дубае: на кону были рекордные призовые и первый взрослый "Шлем". 17-летняя украинка еще имеет шанс попасть в квалификацию Australian Open.

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Добавим, что пять украинок сыграют в первом турнире "Большого Шлема" следующего сезона. Еще четыре теннисистки попробуют пробиться в основную сетку через квалификацию.

Зато есть уже потери. Первый украинец покинул Australian Open еще до его начала. Александр Долгополов не успеет восстановиться к турниру в Австралии.

Как сообщалось ранее, Свитолина в сексуальном бикини расслабляется в Дубае. "Как же Гаэлю повезло!" – отмечают в комментариях под фото украинки ее подписчики.

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