Две украинские теннисистки в шаге от финала на престижном турнире в Лас-Вегасе

Завацкая и Калинина могут встретится между собой в финале

Катарина Завацкая / Фото: Facebook

Катарина Завацкая и Ангелина Калинина вышли в полуфинал турнира Международной федерации тенниса (ITF) Henderson Tennis Open в Лас-Вегасе с призовым фондом в 60 тысяч долларов.

Завацкая лишь в трех сетах справилась с американкой Кэролайн Доулхайд, в то время как Ангелина Калинина обыграла в двух сетах пятую сеяную на турнире Варвару Лепченко из США.

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Таким образом, Завацкая выходит в полуфинал на втором турнире кряду после 100-тысячника в Венгрии. В следующем матче она сыграет против японки Майо Хиби.

А вот Калиной предстоит встреча против канадки Кэтрин Себов, которую украинка обыгрывала в прошлом сезоне в Орландо.

К слову, Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA. Зато в этом году Элина вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

Как мы писали ранее, даже проиграв в финале, Свитолина заработала рекордные призовые в карьере. Успешная игра в Поднебесной пополнила счет лучшей украинской теннисистки на 60 миллионов гривен. А если бы Элина выиграла у Барти, эта сумма увеличилась бы еще на 2,325 миллиона долларов.

Смотрите, как Свитолина выигрывала Итоговый чемпионат-2018

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