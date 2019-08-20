Двое украинских теннисистов провалились в квалификации US Open

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Украинская теннисистка Ангелина Калинина и первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпели поражение на старте отборочного этапа открытого чемпионата США (US Open).

Калинина покинула турнир на стадии квалификации, уступив американке Энн Ли со счетом 0:6, 3:6. В прошлом году Ангелина преодолела отборочный этап и дошла до второго круга основной сетки турнира, где в упорной борьбе уступила действующей чемпионке Слоан Стивенс.

Реклама

Стаховский не смог обыграть в первом раунде квалификации испанца Никола Куна – 4:6, 4:6. В прошлом сезоне Сергей Стаховский также проиграл на старте квалификации. Свой лучший результат в Нью-Йорке 33-летний украинец показал в 2010 и 2015 годах, когда дошел до третьего круга в основе.

В тренде Китай резко сократил импорт золота: что будет с ценами на металл

Последней надеждой Украины в квалификации US Open остается Катарина Завацкая, которая проведет матч первого раунда против Юлии Глушко.

Между тем наша номер один Элина Свитолина с бойфрендом Гаэлем Монфисом уже в "Большом яблоке" и готовятся к старту в основе (первый игровой день – 26 августа). Оба далеко в Цинциннати не прошли, поэтому "освободились" чуть раньше. Украинка вылетела в 1/8 финала – вторую неделю подряд от американки Софии Кенин, а француз – в первом же матче, тоже от игрока из США – Фрэнсиса Тиафо.

Тем не менее нашей теннисной парочке этого хватило, чтобы улучшить позиции в рейтинге и на US Open быть 5-й и 13-м сеяными. На одну строчку Свитолина поднялась и в чемпионской гонке WTA – теперь она 9-я.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама