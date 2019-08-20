Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Двое украинских теннисистов провалились в квалификации US Open

20 августа, 10:10

Стаховский и Калинина не смогли пройти дальше

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Украинская теннисистка Ангелина Калинина и первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпели поражение на старте отборочного этапа открытого чемпионата США (US Open).

Калинина покинула турнир на стадии квалификации, уступив американке Энн Ли со счетом 0:6, 3:6. В прошлом году Ангелина преодолела отборочный этап и дошла до второго круга основной сетки турнира, где в упорной борьбе уступила действующей чемпионке Слоан Стивенс.

Реклама

Стаховский не смог обыграть в первом раунде квалификации испанца Никола Куна – 4:6, 4:6. В прошлом сезоне Сергей Стаховский также проиграл на старте квалификации. Свой лучший результат в Нью-Йорке 33-летний украинец показал в 2010 и 2015 годах, когда дошел до третьего круга в основе.

В тренде
Китай резко сократил импорт золота: что будет с ценами на металл
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

Последней надеждой Украины в квалификации US Open остается Катарина Завацкая, которая проведет матч первого раунда против Юлии Глушко.

Между тем наша номер один Элина Свитолина с бойфрендом Гаэлем Монфисом уже в "Большом яблоке" и готовятся к старту в основе (первый игровой день – 26 августа). Оба далеко в Цинциннати не прошли, поэтому "освободились" чуть раньше. Украинка вылетела в 1/8 финала – вторую неделю подряд от американки Софии Кенин, а француз – в первом же матче, тоже от игрока из США – Фрэнсиса Тиафо.

Тем не менее нашей теннисной парочке этого хватило, чтобы улучшить позиции в рейтинге и на US Open быть 5-й и 13-м сеяными. На одну строчку Свитолина поднялась и в чемпионской гонке WTA – теперь она 9-я.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

теннис US Open Сергей Стаховский Ангелина Калинина теннисисты

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Слезы после бюстгальтера и утешение на коленях: Серена Уильямс снялась с финала в Торонто
Слезы после бюстгальтера и утешение на коленях: Серена Уильямс снялась с финала в ТоронтоТеннис
"Вместо матча думала о нижнем белье": Серена Уильямс назвала причину проблем в своей игреТеннис
Австрийский теннисист оштрафован на 113 тысяч долларов за один матч с россиянином
Австрийский теннисист оштрафован на 113 тысяч долларов за один матч с россияниномТеннис
Рейтинг WTA: Элина Свитолина снова в Топ-5
Рейтинг WTA: Элина Свитолина снова в Топ-5Теннис
Ракетки – в сторону: Свитолина и Монфис слились в поцелуе на корте в Нью-Йорке
Ракетки – в сторону: Свитолина и Монфис слились в поцелуе на корте в Нью-ЙоркеТеннис
Второй раз подряд: Свитолина уступила американке и вылетела с
Второй раз подряд: Свитолина уступила американке и вылетела с "Мастерса" в ЦинциннатиТеннис

Новости партнеров

Loading...