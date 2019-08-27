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Двойной удар по Шараповой: муж Серены Уильямс напомним россиянке о ее темном прошлом

27 августа, 19:41

Российской теннисистке досталось не только от Серены, но и от ее супруга

Муж Серены Уильямс - Алексис Оганян

Муж Серены Уильямс - Алексис Оганян / Фото: Daily Mail / Sport

Алексис Оганян, муж 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" Серены Уильямс, оказался в центре внимания во время матча своей супруги с россиянкой Марией Шараповой в первом круге US Open. Алексис был на трибуне в футболке с аббревиатурой DARE (Drug Abuse Resistance Education) – программы антинаркотического воспитания учащихся в США. Также на футболке была надпись: "Спасем наших детей от наркотиков".

Многие болельщики усмотрели в этом намек на допинговое прошлое россиянки, которая была дисквалифицирована на два года за употребление мельдония. Позже, правда, срок отлучения Шараповой от соревнований был сокращен до 15 месяцев.

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В среде болельщиков футболка мужа Серены Уильямс вызвала разные отзывы. "Это неуважение по отношению к Марии Шараповой", – считают одни. "Алексис в этой футболке – такой забавный", – пишут другие.

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Как сообщалось ранее, Серена Уильямс уничтожила Шарапову на старте US Open за 59 минут, одолев россиянку со счетом 6:1, 6:1. Эта победа стала для Серены 20-й над Марией в 22-х личных встречах.

Также мы писали, что Свитолина налегке вышла во второй раунд US Open, где ее ждет "старая знакомая". Лучшая теннисистка Украины уверенно разделалась с 17-летней американкой Уитни Осуигве (6:1, 7:5) и теперь сразится с пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей US Open – Венус Уильямс.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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теннис допинг Мария Шарапова Серена Уильямс

Источник: Сегодня|Спорт

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