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Двукратный победитель "Большого шлема" приговорен к 3 годам условно

Сегодня, 13:00

Джастин Гимельстоб напал на мужчину, который был знаком с его бывшей женой

Джастин Гимельстоб
Джастин Гимельстоб. Фото: Twitter

Победитель двух турниров "Большого шлема" в миксте и 13 турниров АТР в парном разряде, бывший американский теннисист Джастин Гимельстоб приговорен к трем годам лишения свободы условно и 60 дням общественных работ за нападение на человека.

В ноябре 2018 года уроженец Ливингстона, являющийся членом совета ATP напал на Рэнделла Каплана, который проходил мимо его дома с женой и дочерью. По словам Каплана, Гимельстоб, который был одет в костюм пилота из фильма Top Gun, нанес ему около 50 ударов и заявлял, что намерен убить его.

Потерпевший утверждал, что бывшая 63-я ракетка мира ранее угрожал ему, так как Каплан был знаком с бывшей женой Джастина.

"Нападение было самой страшной вещью, которую я видела. Я действительно думала, что он собирается убить Рэнди", – сказала жена Каплана на слушании дела.

Ранее боец смешанного стиля Даррен Тилл, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, был задержан полицией Испании за хулиганские действия. Сначала он с друзьями ломал мебель в гостинице, а потом угнал машину таксиста.

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Тег теннис, теннисист, Большой шлем

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Источник:

Championat.ru

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