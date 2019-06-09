Дюжина Надаля: Рафаэль в 12-й раз выиграл Ролан Гаррос

В финале испанский теннисист в четырех сетах обыграл Доминика Тима

Надаль с трофеем. Фото: AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале Ролан Гаррос второй сеяный Надаль нанес поражение четвёртой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму, со счетом – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Надаль трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале Ролан Гаррос, тот матч завершился победой Надаля в трех сетах – 6:4, 6:3, 6:2.

Надаль в 18-й раз выиграл турнир "Большого шлема", завоевав 82-й титул в карьере и второй в сезоне-2019.

Вчера австралийка Эшли Барти нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой и впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису. После триумфа Барти стало известно, что она поднимется на второе место в рейтинге WTA. Это наивысшая позиция представительницы австралийского женского тенниса в одиночном разряде с 1976 года, когда первой ракеткой мира была Ивонн Гулагонг-Коули.

Напомним, что 7 июня свой 38-й День рождения отметила известная в прошлом теннисистка Анна Курникова.

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