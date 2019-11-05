Джокович и Федерер сразятся на групповом этапе итогового турнира АТР

Федерер и Надаль оказались в разных группах / Фото: Reuters

Сегодня в Лондоне состоялась жеребьевка финального турнира года Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Восемь лучших по рейтингу разбиты на два квартета: группы Андре Агасси и Бьорна Борга. По итогам группового раунда по два лучших спортсмена из каждой когорты выйдут в полуфинал. К слову, одним из запасных на турнире будет француз Гаэль Монфис – парень лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной. Накануне, Свитолина рассказала, что полетит в Лондон поддержать Монфиса.

В группе Андре Агасси сыграют: испанец Рафаэль Надаль (№1 мирового рейтинга), россиянин Даниил Медведев (4), грек Стефанос Циципас (6) и немец Александр Зверев (8). В квартете Бьорна Борга жребий свел серба Новака Джоковича (2), швейцарца Роджера Федерера (3), австрийца Доминика Тима (5) и итальянца Маттео Берреттини (8).

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Год назад победителем турнира АТР стал Зверев, одолевший в финале Джоковича в двух партиях – 6:4, 6:3. Запасные в Лондоне: испанец Роберто Баутиста Агут (9) и Монфис (10). К слову, Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA. Зато в этом году Элина вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

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