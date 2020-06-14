Джокович на домашнем турнире не прошел даже в финал, зато собрал тысячи зрителей на трибунах

В воскресенье вечером в столице Сербии завершился теннисный турнир, который организовал первый номер мирового рейтинга Новак Джокович. В Белград приехала довольно приличная компания спортсменов, которые не испугались коронавируса. Ведь в Сербии официально сняли все ограничения, хотя в свое время там даже вводили комендантский час. Интересно, что на групповом этапе Джокович проиграл скромному земляку.

Единственное поражение в трех матчах не позволило Новаку пройти в финал, где играл его обидчик – Филип Крайинович. Соперником серба на грунтовых кортах был титулованный австриец Доминик Тим (на фото). Однако третьей ракетке мира пришлось непросто в поединке против 32-го в рейтинге оппонента. Тем более, что того поддерживала местная публика. Однако Тим доказал свое преимущество в классе – 4:3, 2:4, 4:2. В связи с тем, что у спортсменов мало практики, партии играли до четырех победных геймов.

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При этом, как видим, коронавирус совсем не испугал поклонников тенниса в Белграде.

На следующей неделе этап Adria Tour собираются провести в Хорватии, а в начале июля – в Боснии и Герцеговине.

Ранее звездные теннисисты сыграли футбольный матч в Белграде.

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Смотрите, как Новак Джокович занимался на карантине в домашних условиях

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