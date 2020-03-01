Джокович на легке разобрался с Циципасом и стал вторым трехкратным чемпионом Дубая

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира в Дубае и завоевал 79-й титул ATP в карьере. В финале Джокович в двух партиях обыграл грека Стефаноса Циципаса. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. За это время победитель дважды подал навылет, Циципас сделал восемь эйсов при трех двойных ошибках. Для 32-летнего Джоковича, который возглавляет мировой рейтинг, завоеванный в Дубае титул стал 79-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

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Интересно, что теннисист стал вторым трехкратным чемпионом Дубая после Роджера Федерера, который брал титулы в Катаре в 2005, 2006 и 2011 годах.

Напомним, в конце января Джокович "скушал" Федерера в полуфинале Australian Open, за два с небольшим часа обыграв швейцарца в трех сетах. Таким образом по личным встречам счет в этом теннисном "классико" стал уже 27:23 в пользу серба.

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