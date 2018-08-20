Джокович обыграл Федерера в финале "Мастерса" в Цинциннати

Серб Новак Джокович стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 5,6 миллиона долларов. Джокович, посеянный десятым, в финале взял верх над второй ракеткой турнира швейцарцем Роджером Федерером со счетом 6:4, 6:4. Для серба эта 24-я победа над швейцарцем при 22-х поражениях. Отметим, что букмекеры считали Федерера фаворитом матча с Джоковичем.

Титул в Цинциннати стал для Джоковича 70-м в карьере на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде. Серб стал первым теннисистом, выигравшим все девять "Мастерсов".

После победы в Цинциннати Джокович поднялся на шестое место в рейтинге ATP. Серб прибавил в рейтинге четыре позиции. Первую строчку продолжает удерживать испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP от 20 августа:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10040 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080

3 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5500

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4845

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4615

6 (10). Новак Джокович (Сербия) – 4445

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4445

8 (5). Григор Димитров (Болгария) – 3790

9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3485

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) – 3435

Ранее мы писали, что Джокович после матча в Цинциннати долго не мог найти свою машину на парковке возле кортов. "Где ты? Кто-нибудь видел серую машину Tesla? Я не игрок, я просто ищу свою машину", – говорил Джокович другим людям, находящимся на парковке. В конце теннисист все-таки находит автомобиль, который оказался недалеко от теннисной арены.