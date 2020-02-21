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Джокович поиздевался над своим тренером: Иванишевич назвал это травлей

21 февраля, 15:43

Сербский теннисист пытался разбудить наставника

Первая ракетка мира Новак Джокович пошутил над тренером Гораном Иванишевичем, когда они летели в самолете. 32-летний теннисист усердно пытался разбудить спящего Иванишевича, но это долго не удавалось.

Иванишевич в своем Instagram так отреагировал на случившееся: "Не знаю, как вы ребята, а я называю это травлей. Заслуживает ли Новак хорошей мести? Все предложения приветствуются".

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INSTAGRAM

Горан вошел в тренерский штаб Джоковича в июне 2019 года. В 2020 году Новак стал победителем Открытого чемпионата Австралии, а также выиграл дебютный розыгрыш ATP Cup в составе сборной Сербии. В рейтинге ATP 32-летний Джокович занимает первую строчку.

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Напомним, в конце января Джокович "скушал" Федерера в полуфинале Australian Open, за два с небольшим часа обыграв швейцарца в трех сетах. Таким образом по личным встречам счет в этом теннисном "классико" стал уже 27:23 в пользу серба.

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теннис теннисист Новак Джокович

Источник: Сегодня|Спорт

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