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"Джокович против вакцины? Я содрагаюсь!" Олимпийская чемпионка из Италии в шоке от слов звезды тенниса

21 апреля, 21:45

Андрей Фоменко

Элиза ди Франчиска выступила с критикой позиции серба Новака Джоковича

Знаменитая итальянская фехтовальщица Элиза Ди Франчиска высказала свое непонимание и неприятие позиции звездного сербского теннисиста Новака Джоковича. Напомним, лучший теннисист мира Джокович выступил против обязательной прививки против коронавируса, если, конечно, вакцину вскоре изобретут.

37-летняя олимпийская чемпионка, многократная призерка чемпионатов мира и Европы оказалась в шоке от слов Новака. Ее слова цитирует итальянское издание "La Repubblica":

"Джокович против коронавирусной вакцины? Я содрогаюсь от этого. Давайте не шутить с такими вещами. Вы не можете считать, что это плохо. Ведь при возвращении к тренировкам и матчам уклоняться от контактов невозможно, а это рискованно без прививки. Вакцина будет спасать жизни и это – единственный способ быть спокойным. А мы, спортсмены, должны быть примером".

В эти же дни известный теннисист выступил против возобновления Серии А: "Умерли тысячи человек, а кто-то думает о футболе".

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По словам Ди Франчиски только изобретение вакцины даст спортсменам в ближайшее время спокойствие во время соревнований.

Читайте, как лучшая теннисистка планеты на карантине играет в гольф с кирпичной стеной и путает дни.

Смотрите, как Новак Джокович тренируется в домашних условиях

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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