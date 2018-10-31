Джокович спустя два года вернется на первое место рейтинга ATP

Сегодня, 21:35

Надаль снялся с турнира во Франции и гарантировал сербу лидерство в мировой классификации

Новак Джокович. AFP
Новак Джокович. AFP

Сербский теннисист Новак Джокович возглавит рейтинг ATP на следующей неделе. Он обеспечил себе лидерство после снятия нынешней первой ракетки мира Рафаэля Надаля с турнира в Париже. Испанец снялся с Rolex Paris Masters из-за проблем с мышцами живота.

Джокович впервые возглавил рейтинг ATP в 2011 году, а последний раз лидировал в 2016-м.

В сентябре Новак Джокович выиграл US Open и сравнялся с Питом Сампросом. Сербский теннисист в третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США

Напомним, что вчера впервые в истории Украины Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, обыграв в финале американку Слоан Стивенс. Ранее украинцы даже не доходили до финала турнира, а лучшим результатом было выступление Андрея Медведева в полуфинале в 1993 году. Украинка завершила сезон на четвертом месте в рейтинге WTA.

Ранее по окончании заключительной игры группового раунда наша спортсменка прошла восстановительные процедуры. Вечером Свитолина показала в социальных сетях фотографию, на которой спортсменку массируют в шесть рук.
теннис, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, рейтинг АТР

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Источники:

СЭ в Украине, Сегодня|Спорт

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