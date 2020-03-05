Джокович в эффектной стойке превратился в Спайдермена, искупавшись с дельфином

У сербского теннисиста просто поехала нога на корте, и тут понеслось

На одном из поединков в Дубае сербский теннисист Новак Джокович продемонстрировал невероятную растяжку. У теннисиста поехала нога во время розыгрыша, однако Новак справился достойно. В результате Джоковича по прозвищу "Ноле" начали сравнивать с героем фильмов, Спайдерменом.

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На видео Новак поплавал с дельфинами, покатался на серфе и встал в стойку, в точности как человек-паук.

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Как мы писали ранее, лидер сборной Японии по теннису бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусом. Йосихито Нисиока отказался от игр за страну в Кубке Дэвиса, заявив, что в случае выступления на родине его затем могут не впустить в США.

Ранее мы сообщали, что матчи в Италии месяц будут проводиться без зрителей из-за коронавируса. Правительство этой страны постановило, что все спортивные события до 3 апреля должны проходить при пустых трибунах.

Смотрите, как заводит теннисную публику Новак Джокович

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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