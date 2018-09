Джокович зарядил Федереру мячом по спине во время матча

На выставочном турнире Laver Cup Роджер Федерер и Новак Джокович уступили в парном матче Джеку Соку и Кевину Андерсону со счетом 6:7, 3:6, 6:10. В одном из эпизодов Джокович пробил по мячу, но вместо чужой половины корта попал в спину своего партнера Федерера. Роджер не обиделся и обменялся с напарником рукопожатием. "Вот почему мы не играем в парах", – пошутил швейцарец. Одним из организаторов Laver Cup является как раз Федерер.

На сегодняшний день Федерер занимает второе место в мировом рейтинге теннисистов, Джокович – третье. Лидирует Рафаэль Надаль.

Напомним, что в сентябре текущего года Новак Джокович победил на US Open. Для 31-летнего серба этот титул стал третьим в карьере на US Open и 14-м – в рамках турниров "Большого шлема". Сам Джокович после победы заявил, что он очень рад сравняться с американцем Питом Сампрасом по числу побед в финалах одиночного разряда на "Шлемах". Больше таких трофеев только у испанца Рафаэля Надаля (17) и швейцарца Роджера Федерера (20). Федерер на US Open дошел до четвертого круга, где уступил представителю Австралии Джону Миллману.

Ранее стало известно, что Роджер Федерер и Новак Джокович сыграют на Итоговом турнире ATP.