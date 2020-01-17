Ее ждет первая и самая опасная: стало известно, с кем в финале Аделаиды сыграет украинка

Даяна Ястремская / Фото: Twitter

Реклама

В субботу в финале турнира WTA в Аделаиде украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти – на стадии 1/2-й австралийка выбила из борьбы американку Даниэль Коллинс со счетом 3:6, 6:1, 7:6. Решающий поединок начнется не раньше 8:00 утра по Киеву. Ранее мы писали, что Ястремская вышла в финал престижного турнира и установит личный рекорд в рейтинге WTA.

В 2019 году украинка и австралийка провели свой первый очный матч на турнире в Майами, где Барти выиграла со счетом 6:4, 6:1. А в финале Итогового турнира WTA Эшли одолела другую украинку – Элину Свитолину. Интересно, что Барти уступила в двух предыдущих финалах австралийских турниров: в 2018 году – немке Анжелик Кербер и чешке Петре Квитовой – в 2019-м.

Эшли Барти / Фото: Reuters

Читайте также: Украинка попала на первую ракетку мира: результаты жеребьевки основной сетки Australian Open

"Надеюсь, с третьего раза мне повезет, – пошутила перед матчем первая ракетка мира. – Мне нужно максимально хорошо сконцентрироваться на решающий матч. В предыдущих двух финалах я показывала очень хороший теннис, но уступала сильным оппоненткам. Завтра нужно выходить на корт и показывать все, что умеешь. Однако я не слишком расстроюсь даже в случае неудачи – сезон только начинается и следующие несколько недель будут гораздо важнее. Даяна – уникальный атакующий игрок. Она постоянно пытается входить в корт и перехватывать инициативу. Это ее любимый стиль игры. Для меня очень важно следовать собственному плану на игру и не отдавать ей инициативу в розыгрышах. Надеюсь, я смогу показать тот теннис, который является фирменным для Эшли Барти".

Смотрите, как Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама