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"Экономлю деньги на одежде": победительница Уибилдона снялась абсолютно обнаженной

10 апреля, 17:15

Максим Перепелица

Эшли Харклроуд весело проводит время на карантине

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд опубликовала откровенные снимок на своей странице в Instagram. 34-летняя спортсменка сфотографировалась абсолютно обнаженной, повернувшись спиной к камере.

"Экономлю деньги на одежде", – подписала фото Харклроуд.

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Эшли никогда не поднималась выше 39-го места рейтинге WTA. За карьеру она выиграла 13 турниров ITF, а в юниорах выиграла парный разряд на Уимблдоне. Для поклонников 34-летней Эшли это не стало большой неожиданностью, ведь в 2008 году теннисистка снялась для журнала Playboy.

Кстати, лучшему теннисисту Украины предлагали "слить" матч на Australian Open. Сергей Стаховский рассказал о договорных матчах в теннисе

Также добавим, что прима украинского тенниса показала, как разминается с покупками из магазина. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не дает себе расслабляться во время паузы в соревнованиях из-за всемирной пандемии коронавируса.

Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом:

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теннис коронавирус Эшли Харклроуд

Источник: Сегодня|Спорт

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