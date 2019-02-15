Экс-первая ракетка мира Халеп остановила Свитолину в шаге от первого финала сезона
Украинка упустила преимущество в третьем сете
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира WTA Premier в Дохе, Катар, с призовым фондом более 900 тысяч долларов. В полуфинале украинка уступила экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп. Матч продлился два часа и девять минут. Свитолина в третьем сете вела со счетом 4:3, но в итоге уступила – 3:6, 6:3, 4:6.
Счет личных встреч между Свитолиной и Халеп стал 4:3 в пользу украинки. Это был первый полуфинал Свитолиной в нынешнем сезоне. Соревнования в Дохе стали третьим турниром в нынешнем году, в котором принимает участие украинка. Ранее Элина проиграла во втором раунде Брисбена и четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, Свитолина получила от организаторов турнира Wild Card и стартовала в основной сетке со второго раунда. В стартовом матче Свитолина обыграла Елену Остапенко, а затем победила Каролину Мухову.
Напомним, что Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс. Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших турнирах.
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