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Экс-первая ракетка мира Халеп остановила Свитолину в шаге от первого финала сезона

Сегодня, 17:59

Украинка упустила преимущество в третьем сете

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Экс-первая ракетка мира Халеп остановила Свитолину в шаге от первого финала сезона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6e1/a96/5c66e1a960260.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6e1/a96/5c66e1a960260.jpg Теннис Украинка упустила преимущество в третьем сете

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира WTA Premier в Дохе, Катар, с призовым фондом более 900 тысяч долларов. В полуфинале украинка уступила экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп. Матч продлился два часа и девять минут. Свитолина в третьем сете вела со счетом 4:3, но в итоге уступила – 3:6, 6:3, 4:6.

Счет личных встреч между Свитолиной и Халеп стал 4:3 в пользу украинки. Это был первый полуфинал Свитолиной в нынешнем сезоне. Соревнования в Дохе стали третьим турниром в нынешнем году, в котором принимает участие украинка. Ранее Элина проиграла во втором раунде Брисбена и четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, Свитолина получила от организаторов турнира Wild Card и стартовала в основной сетке со второго раунда. В стартовом матче Свитолина обыграла Елену Остапенко, а затем победила Каролину Мухову. 

Напомним, что Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс. Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших турнирах.

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Тег теннис, Элина Свитолина, Симона Халеп

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Сегодня|Спорт

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