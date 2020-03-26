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Экс-первая ракетка мира помогла правительству Сербии бороться с распространением коронавируса

26 марта, 19:01

Максим Перепелица

Ана Иванович закупила 35 аппаратов искусственной вентиляции

Сербская теннисистка Ана Иванович, являющаяся послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), помогла организации закупить 35 аппаратов искусственного дыхания. Об этом сообщается на официальном сайте ЮНИСЕФ. Аппараты призваны помочь правительству Сербии эффективнее бороться с пандемией коронавируса. Ожидается, что первая партия медицинской техники поступит в распоряжение врачей уже на этой неделе.

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Теннисная карьера Иванович продолжалась с 2003-го по 2016 год. Она выиграла 15 титулов WTA, в том числе на "Ролан Гаррос"-2008. В 2008 году она в течение 12 недель возглавляла мировой рейтинг. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 416 тысяч случаев заражения, свыше 18,5 тысячи человек скончались.

Ранее мы писали, что легендарный теннисист пожертвует крупную сумму денег пострадавшим от коронавируса. Роджер Федерер вместе с женой выделят миллион швейцарских франков на борьбу с болезнью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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теннис теннисистка коронавирус Ана Иванович

Источник: Сегодня|Спорт

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