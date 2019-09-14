Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Экс-первая ракетка мира пожертвовала деньги пострадавшим от урагана на Багамах

14 сентября, 14:55

Серена Уильямс помогла жертвам урагана на Багамах

Серена Уильямс

Серена Уильямс / Фото: Getty Images

Реклама

Американская теннисистка Серена Уильямс приехала на Багамские острова, чтобы помочь пострадавшим от урагана "Дориан". Ранее мы писали, что молодая канадка сенсационно обыграла экс первую ракетку мира в финале US Open.

Серена сделала пожертвование в пользу церкви, где временно живут люди, которые стали жертвами стихии.

Ураган "Дориан" разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. В результате пропавшими без вести числятся более двух тысяч человек человек. Кроме того, в результате стихии около 50 человек погибли и 76 тысяч человек лишились дома.

Напомним, что ранее на турнире Свитолина обыграла старшую сестру Серены Венус Уильямс, поэтому победа Уильямс-младшей в какой-то мере является семейным реваншем.

Как мы писали ранее, за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если бы она пробилась в финал, то могла получить 1 900 000 долларов призовых, но в этот раз не получилось.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис ураган Серена Уильямс

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеру
Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеруТеннис
Комментатор:
Комментатор: "Если Серена будет подавать первым мячом, то у Свитолиной мало шансов"Теннис
"Дьявол" запретил американке Линдси Вонн аплодировать россиянину Медведеву в финале US OpenТеннис
Марафон в 42 мяча: Элина Свитолина покидает турнир в Китае
Марафон в 42 мяча: Элина Свитолина покидает турнир в КитаеТеннис
К черту суеверия: Свитолина отметила свой день рождения тяжелой победой над Путинцевой
К черту суеверия: Свитолина отметила свой день рождения тяжелой победой над ПутинцевойТеннис
Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке
Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисисткеТеннис

Новости партнеров

Loading...