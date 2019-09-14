Экс-первая ракетка мира пожертвовала деньги пострадавшим от урагана на Багамах

Серена Уильямс / Фото: Getty Images

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Американская теннисистка Серена Уильямс приехала на Багамские острова, чтобы помочь пострадавшим от урагана "Дориан". Ранее мы писали, что молодая канадка сенсационно обыграла экс первую ракетку мира в финале US Open.

Серена сделала пожертвование в пользу церкви, где временно живут люди, которые стали жертвами стихии.

Ураган "Дориан" разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. В результате пропавшими без вести числятся более двух тысяч человек человек. Кроме того, в результате стихии около 50 человек погибли и 76 тысяч человек лишились дома.

Напомним, что ранее на турнире Свитолина обыграла старшую сестру Серены Венус Уильямс, поэтому победа Уильямс-младшей в какой-то мере является семейным реваншем.

Как мы писали ранее, за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если бы она пробилась в финал, то могла получить 1 900 000 долларов призовых, но в этот раз не получилось.

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