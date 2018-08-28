Экс-президент Ирана вступился за Серену Уильямс, которую раскритиковали из-за ее одежды

Сегодня, 15:46

Американская теннисистка выступила в костюме кошки на "Ролан Гаррос"

Серена Уильямс на &quot;Ролан Гаррос&quot;-2018. Фото AFP
Серена Уильямс на "Ролан Гаррос"-2018. Фото AFP

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад поддержал 23-кратную победительницу турниров "Большого шлема" американку Серену Уильямс, наряд которой с "Ролан Гаррос"-2018 раскритиковал президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли.

На днях Гьюдичелли заявил, что "наряд Серены с минувшего розыгрыша больше не будет считаться приемлемым. Нужно уважать игру и место проведения турнира". Несмотря на то, что Гьюдичелли не является директором турнира, он намерен добиться установки определенного дресс-кода, как это происходит на "Уимблдоне".

"Почему "Ролан Гаррос" не уважает Серену Уильямс? К сожалению, некоторые люди во всех странах, включая мою, не понимают истинного значения свободы", – написал Ахмадинежад в Twitter.

Напомним, что Серена приехала в Париж впервые за два года. Прошлый Ролан Геррос Уильямс пропустила из-за беременности. Для американки этот турнир "Большого шлема" был первым за 16 месяцев. Напомним о том, чем Серена занималась вне "большого" корта: она стала мамой, спартанкой и "висела" с Бейонсе.

Серена Уильямс, теннисистка, Махмуд Ахмадинежад

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Championat.ru

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