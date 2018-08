Экс-президент Ирана вступился за Серену Уильямс, которую раскритиковали из-за ее одежды

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад поддержал 23-кратную победительницу турниров "Большого шлема" американку Серену Уильямс, наряд которой с "Ролан Гаррос"-2018 раскритиковал президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли.

На днях Гьюдичелли заявил, что "наряд Серены с минувшего розыгрыша больше не будет считаться приемлемым. Нужно уважать игру и место проведения турнира". Несмотря на то, что Гьюдичелли не является директором турнира, он намерен добиться установки определенного дресс-кода, как это происходит на "Уимблдоне".

"Почему "Ролан Гаррос" не уважает Серену Уильямс? К сожалению, некоторые люди во всех странах, включая мою, не понимают истинного значения свободы", – написал Ахмадинежад в Twitter.

Why is the #FrenchOpen disrespecting @serenawilliams ? Unfortunately some people in all Countries including my Country, haven't realized the true meaning of freedom.