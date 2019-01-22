Элина на Australian Open ждет новую Серену. Бейгельзимер: "Осаке нельзя давать играть с места"

Бывшая теннисистка из топ-100 прокомментировала победу Свитолиной над Киз и поделилась ожиданиями от встречи с Осакой

Элина Свитолина и Наоми Осака. Фото: AFP

Элина на Australian Open ждет новую Серену. Бейгельзимер: "Осаке нельзя давать играть с места" Катерина Макаревская //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6cb/568/5c46cb568c8f0.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6cb/568/5c46cb568c8f0.jpg 2019-01-22T09:58:00+02:00 Теннис Бывшая теннисистка из топ-100 прокомментировала победу Свитолиной над Киз и поделилась ожиданиями от встречи с Осакой

Когда прошлой ночью Элина Свитолина вышла на корт против Мэдисон Киз, не сразу стало понятно, почему фавориткой считали американку. Элина легко вынесла ее в первом сете – 6:2. Но внезапно Мэдисон очнулась и ответила тем же во 2-м – 6:1. Решающим стал третий гейм последней партии: Элина отыграла 5 брейк-пойнтов и после 11 раз, когда счет становился "поровну", наконец выгрызла победное очко! Ну а дальше Свитолину было не остановить – 6:2, 1:6, 6:1. Она впервые справилась с Киз и второй год подряд вышла в 1/4-ю.

"Элине помогло то, что в Сингапуре на Финале WTA она обыграла непростых соперниц. Это своеобразный барьер, который она прошла, – поделилась с нами мнением экс-теннисистка Юлия Бейгельзимер, входившая в топ-100 WTA. – Ее энергия на корте – результат того, как она окончила сезон и с каким настроем провела предсезонку. Не думаю, что она стала играть намного разнообразнее, она всегда играла довольно вариативно. Просто сейчас она больше верит в то, что может использовать это в матчах. Против Киз ей нужно было играть разнообразно: американка любит одинаковый ритм. Влияние Эндрю Беттлса? Он был в команде давно, просто больше на позиции второго тренера. Не думаю, что он внес серьезные изменения в игру. Они вносились весь предыдущий сезон, и поэтому в какой-то момент у Элины не было результатов, которые от нее ожидали. На это всегда нужно время".

Теперь Элину ждет задачка посложнее Киз: в четвертьфинале, в среду, она сыграет против победительницы US Open Наоми Осаки. Хотя из пяти очных встреч Свитолина выиграла три, включая две в 2018-м. Японка тоже с боями прошла последние два матча (против Се Сувэй и Севастовой), но теннисные эксперты от нее сейчас просто в восторге и уверены, что это следующая Серена Уильямс.

Юлия Бейгельзимер: "Осака – тяжелый соперник, молодая, быстро продвигающаяся вперед. У нее хорошие руки. Она играет остро, атакующе и не дает сопернику много времени. Ее нужно держать в положении, когда она либо стоит за кортом, либо в движении – ей нельзя давать играть с места. Задачей Элины будет начать розыгрыш раньше, чем начнет его Осака.

Кроме этого, японка играет достаточно плоско, у нее не очень много вращения в ударе, и обязательно нужно, чтобы мяч был в разных точках".

А вот что перед матчем со Свитолиной сказала о ней Наоми: "Лично я была очень рада за нее, когда она выиграла финал WTA, потому что все ее списывали со счетов. Я неоднократно с ней играла и знаю, что она любит атаковать, как только подвернется такая возможность. Поэтому мне с ней будет тяжело". Кстати, японка удивила, когда сказала, что ее не узнавали, когда она гуляла по Мельбурну. Но тут же уточнила, что было темно и она надела парик!

ОСАКА ИЗ ОСАКИ: ИНТРОВЕРТ И "КРИД"

Полгода назад 21-летняя Наоми Осака ворвалась в число звезд тенниса, выиграв US Open. Но чем еще особенна соперница Элины, помимо таланта в игре?

Наоми – японка по маминой линии и гаитянка по папиной. Большую часть жизни она провела в США и не в идеале владеет японским, а родители отца общались с ней на креольском. Фамилию Наоми с сестрой Мари, тоже теннисисткой, взяли не от отца Леонарда Франсуа, а от матери Тамаки Осаки: тогда жили в Японии, в Осаке, и так было проще в обществе. Поначалу отец Тамаки не одобрял брак дочери с темнокожим, и с родственниками по маме семья не общалась почти 15 лет. Леонард стал первым тренером дочек и использовал методику отца и коуча сестер Уильямс Ричарда, тоже никогда не игравшего в теннис на уровне профи.

Болельщиков в Наоми привлекает скромность и простота в общении. Она умеет рассмешить с невозмутимым лицом и делится обыденными факапами: как сложно ей перепостить гифку и как с треском провалила танцевальный баттл с сестрой. Наоми явно интроверт: "Как-то я заказала обслуживание в номере. Приходил один и тот же человек, и в один прекрасный день он спросил: "Вы вообще когда-нибудь... выходите отсюда?" Наоми не любит болтать: "Иногда я устаю говорить и просто затихаю, оставляя собеседника в режиме ожидания". Хотя она уже селебрити: была на обложке журнала Time, стала анимированным персонажем в рекламе лапши, а Эллен Дедженерс пыталась устроить ей свидание со звездой "Крида" Майклом Б. Джорданом. Но сама Наоми шутит: "Я не знаменитость. Я призрак".

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АВТОР: Катерина Макаревская Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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