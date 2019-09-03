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Элина снова в ТОП-3 планеты: яркие кадры безумия Свитолиной на US Open

3 сентября, 22:14

24-летней одесситке остается сделать два шага до выигрыша первого в истории Украины "шлема"

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Один из лучших дней в жизни ведущей теннисистки Украины! Как стало известно, обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.

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В четвертьфинальном матче US Open c Йоханной Контой Элине Свитолиной, казалось, удавалось все. Она доставала сумасшедшие смэши соперницы, сама подавала навылет и в итоге сломала британку – 6:4, 6:4. Еще перед победным розыгрышем украинка, вытащив мертвый удар соперницы, принялась размахивать руками, заводя трибуны. А добыв путевку в первый в своей карьере полуфинал US Open, Элина от радости кричала и, одновременно, едва не плакала.

Смотрите фото безумной радости Элины Свитолиной на US Open

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В полуфинале US Open Элина Свитолина встретится с победительницей пары Серена Уильямс – Ван Цян, которые сыграют в ночь на среду по киевскому времени.

Как мы писали ранее, за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если она пробьется в финал, то получит 1 900 000 долларов призовых, а если украинка станет победительницей турнира, то пополнит свой счет рекордным в карьере гонораром - на 3 850 000 долларов.

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теннис US Open Элина Свитолина

Источник: Сегодня|Спорт

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