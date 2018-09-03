Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Сегодня, 08:45

Первая ракетка Украины в 1/8 финала проиграла латвийке Анастасии Севастовой

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свои выступления на Открытом чемпионате США. В матче четвертого раунда украинка, посеянная под седьмым номером, за 1 час 21 минуту проиграла латвийской теннисистке Анастасии Севастовой со счетом 3:6, 6:1, 0:6. В решающем сете Свитолина смогла выиграть только шесть розыгрышей из 30.

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Элина Свитолина была фавориткой встречи с Севастовой и одной из главных претенденток на победу на US Open. С коэффициентом 10 украинка занимала четвертое место среди претенденток.

Отметим, что борьбу на Открытом чемпионате США продолжает вторая ракетка Украины Леся Цуренко. Сегодня она сыграет с Маркетой Вондроушовой (коэффициент 1.50 на победу украинки и 2.55 на чешскую теннисистку).

Напомним, что на последнем в 2018 году турнире серии "Большого шлема" произошло историческое событие для Украины – впервые две наши теннисистки одновременно дошли до 1/8 финала US Open. Это смогли сделать Элина Свитолина и Леся Цуренко, причем последняя в матче второго круга обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.
US Open, Элина Свитолина, теннисистка, Анастасия Севастова

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Сегодня|Спорт

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