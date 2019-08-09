Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира женской теннисной ассоциации (WTA Premier 5) в Торонто с призовым фондом 2,8 млн долларов. В четвертьфинальном поединке наша теннисистка в двух сетах проиграла американке Софии Кенин – 6:7 (2:7), 4:6.
Напомним, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.
Отметим, что на днях парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная "оторвались" на Paleo Festival Nyon.
Также добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе. Столь элегантными полуфиналистку Уимблдона украинку Элину Свитолину и ее бойфренда французского теннисиста Гаэля Монфиса мы, похоже, еще не видели. Элина в шикарнейшем платье, Гаэль – в убедительном костюме.
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