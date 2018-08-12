Элина Свитолина не смогла защитить свой прошлогодний титул в Монреале

Сегодня, 09:54

Украинка прекратила борьбу на турнире в шаге от финала

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла защитить прошлогодний титул на турнире WTA Premier 5 Rogers Cup в Монреале, Канада. В полуфинальном матче украинка, посеянная под пятым номером, проиграла третьей ракетке мира чемпионке US Open-2018 Слоан Стивенс из США – 3:6, 3:6.

Напомним, что в прошлом году Свитолина выиграла турнир в Торонто. Относительная неудача приведет к тому, что украинка опустится в рейтинге на две позиции. Однако у нее будет шанс поправить положение на турнире WTA Premier 5 в Цинциннати, стартующем в понедельник. В прошлом году на этом турнире украинка выбыла на ранней стадии соревнований.

Напомним, что во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.

Также мы писали, что Рафаэль Надаль в 14 раз подряд отобрался на итоговый турнир года. При этом испанец еще ни разу не побеждал в нем.
Добавим, что лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт. Проблемы с кистью Долгополов испытывал с января, но пытался вылечить без хирургического вмешательства.
теннис, Элина Свитолина, Слоан Стивенс

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Источник:

tennisua.org

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