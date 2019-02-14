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Элина Свитолина обыграла Каролину Мухову и вышла в полуфинал крупного турнира

Сегодня, 18:12

Украинская теннисистка в первом турнире после травмы дошла уже до стадии 1/2 финала

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Элина Свитолина обыграла Каролину Мухову и вышла в полуфинал крупного турнира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/591/a46/5c6591a467e11.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/591/a46/5c6591a467e11.png Теннис Украинская теннисистка в первом турнире после травмы дошла уже до стадии 1/2 финала

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA Premier с призовым фондом более 900 тысяч долларов Qatar Total Open в Дохе, Катар. В четвертьфинальном матче украинка, посеянная под четвертым номером, за 1 час 23 минуты обыграла Каролину Мухову из Чехии со счетом 6:4, 6:2.

Это первый полуфинал Свитолиной в нынешнем сезоне. Соревнования в Дохе стали третьим турниром в нынешнем году, в котором принимает участие украинка. Ранее Элина проиграла во втором раунде Брисбена и четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

Следующая соперница первой ракетки Украины определится в матче между лидером посева румынкой Симоной Халеп и Юлией Гергес из Германии.

Напомним, Свитолина получила от организаторов турнира Wild Card и стартовала в основной сетке со второго раунда.

Ранее мы писали, что Свитолина вернулась на корт после травмы и победила 22-ю ракетку мира.

Напомним, что Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс. Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших турнирах.

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Тег Элина Свитолина, теннисистка

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Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

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