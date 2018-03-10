Элина Свитолина одержала 300 побед в карьере

Украинская теннисистка вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла свой 300-й матч в профессиональной карьере.

Свою юбилейную победу 23-летняя украинка оформила во втором круге турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом в 8,6 миллионов долларов.

В двух сетах Свитолина обыграла теннисистку из Германии Мону Бартель – 6:4, 6:3.

Следующей соперницей нашей теннисистки станет победительница пары Карла Суарес Наварро (Испания) – Се Шувэй (Тайвань).

Кстати, на этой неделе Элина Свитолина стала победительницей американского выставочного турнира Tie Break Tens. В финале украинка обыграла китаянку Чжан Шуай и заработала 250 тысяч долларов призовых.

Напомним, что Свитолина второй год подряд стала победительницей турнира WTA Premier в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом в 2,6 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что сердце Элины Свитолиной снова свободно. Отношения с британским крикетистом Рисом Топли уже позади, теннисистка даже удалила совместные фотографии из своего аккаунта в Instagram.



