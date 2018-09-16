Элина Свитолина отпраздновала день рождения в Майами и провела выходной возле бассейна

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после поражения в 1/8 финала US Open от Анастасии Севастовой сделала небольшую паузу в выступлениях, чтобы отдохнуть и набраться сил. Украинка отправилась в Майами, где отпраздновала свой день рождения – 12 сентября спортсменке исполнилось 24 года.

На своей странице в Instagram Свитолина поделилась фото на фоне заката, на котором она с аппетитом поглощает торт. Подписчики девушки забросали ее комплиментами и пожеланиями, а спортсменка ответила им благодарностью. А выходные девушка решила провести возле бассейна среди пальм.

К слову, украинка отправилась во Флориду не только отдыхать. Там Свитолина тренируется под руководством нового тренера Ника Савиано. Он ранее работал со Слоан Стивенс и Эжени Бушар. Напомним, Элина Свитолина рассталась со своим бывшим тренером после US Open. Элина и Тьерри Асьон начали сотрудничество в конце декабря 2016 года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в ее команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.